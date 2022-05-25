Словакия будет следующей, если Россия победит Украину, - премьер

Следующей под удар России может попасть Словакия. Это произойдет в том случае, если Путин одержит победу в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Словакии Эдуарда Гегера, которого цитирует CNN.

"Если Украина потерпит неудачу, следующей будет Словакия. Они (Украина - ред.) должны одержать победу", - заявил Гегер.

В свою очередь он призвал европейских лидеров перестать идти на компромисс со своими принципами в отношениях с Россией.

“Мы слишком долго обменивали наши ценности на дешевый газ и нефть. Компромисс с Путиным спровоцировал войну в Украине. Евросоюзу не нужно, чтобы за их ценности проливали кровь украинцы", - отметил премьер.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что странам Балтии угрожает опасность со стороны России, в случае ее победы в войне против Украины.

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