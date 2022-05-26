RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія не зупиниться лише на Україні. Зеленський звернувся до парламенту Литви

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація не зупиниться на окупації однієї України. Сьогодні важливо боротися за інтереси кожної нації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Zinas.

Сьогодні, 26 травня, президент України Володимир Зеленський офіційно звернувся до парламенту Латвії. Він подякував країну за підтримку у війні проти Росії.

Як відзначив президент, сьогодні є деякі впливові країни, які твердо стоять на ногах, однак не мають мужності рішуче стати на бік України. Часто причиною є саме гроші. Однак, є й ті, хто сподівається, що світові все ж вдасться утихомирити Росію.

За словами президента, ціна за тимчасовий мир - тисячі депортованих й мільйони загиблих. Зеленський нагадав, що Росія відкрито говорила про те, що вона не планує обмежитись лише Україною. Він додав, що сьогодні необхідно рішуче боротися за інтереси кожної нації, однак заклики деяких національних лідерів, аби наша країна вдалася до територіальних поступок показує те, що інтереси України оцінюються менш високо, ніж інтереси інших.

Зеленський наголосив, що якщо Росія розпочне війну з країною-членом НАТО, Альянсу доведеться вирішувати, чи протистояти окупанту. Однак, що може він може вирішити, якщо не поважатиме кожну націю окремо?

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що на думку прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера, наступною під удар Росії може потрапити саме його країна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаРосійська ФедераціяЛитва