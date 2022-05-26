Росія не зупиниться лише на Україні. Зеленський звернувся до парламенту Литви

Сьогодні, 26 травня, президент України Володимир Зеленський офіційно звернувся до парламенту Латвії. Він подякував країну за підтримку у війні проти Росії.

Як відзначив президент, сьогодні є деякі впливові країни, які твердо стоять на ногах, однак не мають мужності рішуче стати на бік України. Часто причиною є саме гроші. Однак, є й ті, хто сподівається, що світові все ж вдасться утихомирити Росію.

За словами президента, ціна за тимчасовий мир - тисячі депортованих й мільйони загиблих. Зеленський нагадав, що Росія відкрито говорила про те, що вона не планує обмежитись лише Україною. Він додав, що сьогодні необхідно рішуче боротися за інтереси кожної нації, однак заклики деяких національних лідерів, аби наша країна вдалася до територіальних поступок показує те, що інтереси України оцінюються менш високо, ніж інтереси інших.

Зеленський наголосив, що якщо Росія розпочне війну з країною-членом НАТО, Альянсу доведеться вирішувати, чи протистояти окупанту. Однак, що може він може вирішити, якщо не поважатиме кожну націю окремо?