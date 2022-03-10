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Россия останется без модных журналов. Hearst отзывает лицензию всем изданиям

Автор: Анна Шиканова

Издательский дом Hearst уходит из России и отзывает лицензию у крупных российских журналов. В этот издательский дом входили такие издания, как Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента американской компании Hearst Деби Кирикелла.

Сообщается, что президент компании объявила своим партнерам Shkulev Media и Fashion Press в России о прекращении сотрудничества.

Свои акции Shkulev Media (Elle Russia), а в случае с Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, Домашний очаг, Cosmopolitan и Men’s Health) — расторгнет лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды.

"Хотя мы твердо уверены, что наши бренды играют важную роль в привлечении и информировании аудитории по различным темам, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия заставила нас пересмотреть нашу роль — и нашу ответственность — как глобального бизнеса", - сказала президент компании.

Стоит отметить, что ранее издательский дом Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостановил все издательские операции с Condé Nast Russia.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Sony Music приостанавливает деятельность на территории России.

А также рассказывали о том, что Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

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