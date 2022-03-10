Sony Music приостанавливает деятельность на территории России

Вторая по величине компания звукозаписи Sony Music Group заявила о прекращении работы на территории России. Сотрудникам будут продолжать оплачивать зарплату.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Variety .

" Sony Music Group призывает к миру в Украине и прекращению насилия. Мы приостановили операции в России и продолжим нашу поддержку глобальных усилий по оказанию гуманитарной помощи нуждающимся", - пишет пресс-служба компании.

Основные лейблы компании Universal, Sony и Warner имеют собственные операции в России. Ожидается, что Warner объявит о прекращении работы на территории агрессора уже в ближайшие дни.

Тем временем все три лейбла сделали пожертвования на помощь Украине.