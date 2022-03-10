Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси

Международная система денежных переводов Western Union заявила о приостановке работы на территории России и Беларуси. Таким образом компания осудила российское вторжение в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Post.

"Мы тщательно изучили внутренние и внешние факторы, в том числе последствия для наших уважаемых коллег, партнеров и клиентов. Наконец, в свете трагических последствий продолжающегося нападения России на Украину, мы пришли к решению приостановить наши операции в России и Беларуси", - говорится в сообщении.

Компания заявила, что осуждает неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину.

"Все мы разделяем шок, недоверие и печаль в связи с этой трагедией и гуманитарной катастрофой. Наши сердца обращены к народу Украины и нашим коллегам, клиентам, агентам и партнерам, которые пострадали", - отмечено в сообщении.

Вместе с тем говорится, что команда Western Union в течение последних недель работает над тем, чтобы поддерживать украинских клиентов, в том числе миллионы беженцев всеми возможными способами.

"Это включает пожертвования для поддержки усилий по оказанию гуманитарной помощи и бесплатные денежные переводы. Мы присоединяемся к международному сообществу и выражаем искреннюю надежду на дипломатическое и мирное урегулирование. Нашими приоритетами остаются благополучие и безопасность наших сотрудников, а также продолжение поддержки народа Украины, в том числе беженцев, которые ищут безопасности", - резюмировали в компании.

Отметим, ряд международных систем денежных переводов, в том числе и Western Union, отменили плату за переводы в Украину, теперь комиссия составляет 0% независимо от канала отправления.

Вместе с тем, стало известно, что финансовый конгломерат и второй инвестиционный банк в мире, с активами под управлением в 2,1 трлн долларов прекращает свои операции в России.

Таким образом, после полномасштабного вторжения России в Украину в ответ сотни компаний и брендов уже ушли или заявили о намерении уйти с российского рынка, западные страны ввели жесткие санкции против госбанков и госкомпаний, рубль рухнул, а Центробанк установил массу ограничений на валютном рынке.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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