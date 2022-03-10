Росія залишиться без модних журналів. Hearst відкликає ліцензію всім виданням

Видавничий дім Hearst йде з Росії та відкликає ліцензію у великих російських журналів. У цей видавничий дім входили такі видання, як Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar і Cosmopolitan.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Американської компанії Hearst Дебі Кирикелла.
Повідомляється, що президент компанії оголосила своїм партнерам Shkulev Media І Fashion Press в Росії про припинення співпраці.
Свої акції Shkulev Media (Elle Russia), а у випадку з Fashion Press (Esquire, Harper's Bazaar, домашнє вогнище, Cosmopolitan і Men's Health) — розірве ліцензійні угоди на належні їй бренди.
"Хоча ми твердо впевнені, що наші бренди відіграють важливу роль у залученні та інформуванні аудиторії з різних тем, включаючи поточні події, ескалація гуманітарної кризи та наша глибока стурбованість з приводу його широкого впливу змусила нас переглянути нашу роль — і нашу відповідальність - як глобального бізнесу", - сказала президент компанії.
Варто відзначити, що раніше видавничий дім Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) призупинив всі видавничі операції з Condé Nast Russia.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Sony Music призупиняє діяльність на території Росії.
А також розповідали про те, що Western Union призупиняє роботу в Росії та Білорусі.
Всі оперативні новини про події в Україні – читайте в нашій онлайн-трансляції.