ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия останется без модных журналов. Hearst отзывает лицензию всем изданиям

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 17:18
Россия останется без модных журналов. Hearst отзывает лицензию всем изданиям Фото: Из России уходят модные журналы (censhare)
Автор: Анна Шиканова

Издательский дом Hearst уходит из России и отзывает лицензию у крупных российских журналов. В этот издательский дом входили такие издания, как Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar и Cosmopolitan.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова президента американской компании Hearst Деби Кирикелла.

Сообщается, что президент компании объявила своим партнерам Shkulev Media и Fashion Press в России о прекращении сотрудничества.

Свои акции Shkulev Media (Elle Russia), а в случае с Fashion Press (Esquire, Harper’s Bazaar, Домашний очаг, Cosmopolitan и Men’s Health) — расторгнет лицензионные соглашения на принадлежащие ей бренды.

"Хотя мы твердо уверены, что наши бренды играют важную роль в привлечении и информировании аудитории по различным темам, включая текущие события, эскалация гуманитарного кризиса и наша глубокая озабоченность по поводу его широкого воздействия заставила нас пересмотреть нашу роль — и нашу ответственность — как глобального бизнеса", - сказала президент компании.

Стоит отметить, что ранее издательский дом Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) приостановил все издательские операции с Condé Nast Russia.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Sony Music приостанавливает деятельность на территории России.

А также рассказывали о том, что Western Union приостанавливает работу в России и Беларуси.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Российская Федерация
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины