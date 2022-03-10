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Росія залишиться без модних журналів. Hearst відкликає ліцензію всім виданням

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Четвер 10 березня 2022 17:18
Росія залишиться без модних журналів. Hearst відкликає ліцензію всім виданням Фото: з Росії йдуть модні журнали (censhare)
Автор: Анна Шиканова

Видавничий дім Hearst йде з Росії та відкликає ліцензію у великих російських журналів. У цей видавничий дім входили такі видання, як Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar і Cosmopolitan.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента Американської компанії Hearst Дебі Кирикелла.

Повідомляється, що президент компанії оголосила своїм партнерам Shkulev Media І Fashion Press в Росії про припинення співпраці.

Свої акції Shkulev Media (Elle Russia), а у випадку з Fashion Press (Esquire, Harper's Bazaar, домашнє вогнище, Cosmopolitan і Men's Health) — розірве ліцензійні угоди на належні їй бренди.

"Хоча ми твердо впевнені, що наші бренди відіграють важливу роль у залученні та інформуванні аудиторії з різних тем, включаючи поточні події, ескалація гуманітарної кризи та наша глибока стурбованість з приводу його широкого впливу змусила нас переглянути нашу роль — і нашу відповідальність - як глобального бізнесу", - сказала президент компанії.

Варто відзначити, що раніше видавничий дім Condé Nast (GQ, Vogue, Tatler, Glamour) призупинив всі видавничі операції з Condé Nast Russia.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Sony Music призупиняє діяльність на території Росії.

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