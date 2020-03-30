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Росія залишається учасником військового конфлікту на Донбасі, - Рєзніков

Новини » Політика     30.03.2020 - 08:34
Росія залишається учасником військового конфлікту на Донбасі, - Рєзніков
Фото: Олексій Резніков (kmr.gov.ua)

Росія постійно намагається виступати в якості учасника, а посередника

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Рєзніков заявив, що Росія залишається учасників військового конфлікту на Донбасі. Про це Рєзніков повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Росія визнано резолюцією ПАРЄ від 30 січня учасником мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України.

"Росія і в цьому випадку намагається зіграти в гру "ми тут проходили повз, випадково зайшли, ми посередники". Але це не працює. Ми постійно нагадуємо нашим сусідам, що вони сторона конфлікту. Зараз у спілкуванні з ними ми використовуємо резолюцію ПАРЄ від 30 січня, де Росія в черговий раз визнана учасником мінських угод і зобов'язана вивести свої війська з території України. Визнана не спостерігачем, не запрошеною стороною. Саме учасником", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що всього три учасники: дві сторони міжнародного військового конфлікту - Росія і Україна, і ОБСЄ, яка виступає в ролі медіатора.

Раніше РБК-Україна писало, що після того, як Україна в терміновому порядку закрила КПВВ на лінії розмежування на Донбасі, була передбачена можливість перетину контрольно-пропускних пунктів у разі гуманітарної ситуації. За словами Рєзнікова, командування ООС і прикордонної служби можуть прийняти рішення і в індивідуальному порядку пропустити.

Також Він повідомляв, що Україна не має наміру закріплювати особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) в Конституції та не веде відповідних переговорів в рамках контактної групи в Мінську.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасАлексей Резников
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