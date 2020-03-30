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Резников объяснил, в каких случаях можно пересечь закрытые КПВВ на Донбассе

Новости » Политика     30.03.2020 - 07:57
Резников объяснил, в каких случаях можно пересечь закрытые КПВВ на Донбассе
Иллюстративное фото (police.dn.ua)

Командование ООС и погранслужбы могут принять решение и в индивидуальном порядке пропустить

После того, как Украина в срочном порядке закрыла КПВВ на линии разграничения на Донбассе, была предусмотрена возможность пересечения КПВВ в случае гуманитарной ситуации. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По его словам, правительство вынуждено принимать быстрые и резкие меры по спасению десятков миллионов граждан Украины, которые проживают здесь на постоянной основе.

"Когда мы резко закрыли КПВВ, то на следующие же сутки внесли правки, предусмотрев возможность пересечения КПВВ в случае гуманитарной ситуации: командование ООС и начальство погранслужбы могут принять решение и в индивидуальном порядке пропустить", - отметил Резников.

По словам вице-премьера, на КПВВ в Херсонской области такие решения принимаются погранслужбой с уведомлением Минреинтеграции.

"У нас были случаи, когда писали общественные правозащитные организации по людям, которые не могут въехать: у кого-то стоял вопрос срочного лечения, у кого-то воссоединение семьи, ребенок не зарегистрирован, а мама зарегистрирована - на месте все это решалось. Калитка захлопнулась быстро, но возможность открыть ее в конкретном случае и была, и есть", - сказал он.

Напомним, после ограничения работы пунктов пропусков на Донбассе из-за карантина в Украине их пересекают в основном в направлении оккупированных территорий.

Как сообщало РБК-Украина, командование ОС дало более 120 разрешений на пересечение линии разграничения на Донбассе, учитывая важные жизненные обстоятельства.

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