Россия ошиблась насчет Одессы, - Труханов
Городской глава Одессы Генадий Труханов заявил, что Россия ошиблась насчет Одессы. Поскольку российские власти смотрели на высокие рейтинги партии ОПЗЖ, которая ориентируется на РФ.
Об этом Труханов рассказал в интервью РБК-Украина.
Он подчеркнул, что Одесса - это интеркультурная столица Украины, где более 130 национальностей и все религиозные конфессии.
"Мы хорошо знаем свою историю. А они, наверное, ее плохо знают. Указ об основании нашего города был подписан Екатериной II, последующим шагом было строительство нашего города. А строила его практически вся Европа - французы, итальянцы, голландцы, греки открыли наш город. Об этом нужно знать, а не вырывать слова из истории", - заявил Труханов.
Мэр Одессы подчеркнул, что власти РФ допустили ошибку, поскольку за месяц войны ни один украинский город не встречал российские войска с хлебом и солью или цветами.
"С Одессой у России произошла ошибка и переоценка возможностей. Да, возможно, они смотрели на достаточно высокие рейтинги ОПЗЖ, которая ориентировалась и ориентируется на Россию. Но в этом как раз и просчет. Одно дело – быть оппозиционной партией и заниматься политикой. И совсем другое – устраивать государственные перевороты и способствовать оккупации страны. И пускай они на меня не обижаются, но сегодня мы видим тотальный выход депутатов из этой партии, потому что они понимают разницу", - заявил Труханов.
Напомним, ранее Труханов рассказал, как Одесса готовится давать отпор оккупантам.
Также мэр Одессы оценил возможность нападения на город со стороны Приднестровья.
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