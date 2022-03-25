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Росія помилилася щодо Одеси, - Труханов

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Одеса, П'ятниця 25 березня 2022 09:43
Росія помилилася щодо Одеси, - Труханов Фото: Геннадій Труханов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Валерія Поліщук

Міський голова Одеси Генадій Труханов заявив, що Росія помилилася щодо Одеси. Оскільки російська влада дивилася на високі рейтинги партії ОПЗЖ, яка орієнтується на РФ.

Про це Труханов розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

Він підкреслив, що Одеса - це інтеркультурна столиця України, де понад 130 національностей і всі релігійні конфесії.

"Ми добре знаємо свою історію. А вони, напевно, її погано знають. Указ про заснування нашого міста був підписаний Катериною II, наступним кроком було будівництво нашого міста. А будувала його практично вся Європа - французи, італійці, голландці, греки відкрили наше місто. Про це потрібно знати, а не виривати слова з історії", - заявив Труханов.

Мер Одеси підкреслив, що влада РФ допустила помилку, оскільки за місяць війни жодне українське місто не зустрічало російські війська з хлібом і сіллю або квітами.

"З Одесою у Росії сталася помилка і переоцінка можливостей. Так, можливо, вони дивилися на досить високі рейтинги ОПЗЖ, яка орієнтувалася і орієнтується на Росію. Але в цьому якраз і прорахунок. Одна справа - бути опозиційною партією і займатися політикою. І зовсім інше - влаштовувати державні перевороти і сприяти окупації країни. І нехай вони на мене не ображаються, але сьогодні ми бачимо тотальний вихід депутатів з цієї партії, тому що вони розуміють різницю", - заявив Труханов.

Нагадаємо, раніше Труханов розповів, як Одеса готується давати відсіч окупантам.

Також мер Одеси оцінив можливість нападу на місто з боку Придністров'я.

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Генадій Труханов Одеса Війна Росії проти України
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