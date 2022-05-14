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Россия окончательно всем надоела. Ее угрозы никого не интересуют, - Подоляк

Новина українською →
Суббота 14 мая 2022 17:51
Россия окончательно всем надоела. Ее угрозы никого не интересуют, - Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Угрозы Российской Федерации окончательно надоели каждой из стран мира. Они больше никого не интересуют.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

"Россия окончательно надоела всему миру, угрозы Москвы больше никого не интересуют. Границы НАТО дойдут до пригорода Санкт-Петербурга - так можно перевести разговор президента Финляндии Саули Ниинистьо с российским президентом по дипломатическому языку на простой. Добро пожаловать в новую реальность, господин Путин", - пишет Подоляк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Финляндии лично сообщил Путину о том, что его страна намерена вступить в НАТО.

Также недавно Россия пригрозила Финляндии и Швеции "военными шагами" и мерами иного характера из-за их желания стать членами Альянса.

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