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Россия пригрозила ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО "военными шагами"

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Москва, Четверг 12 мая 2022 14:02
Россия пригрозила ответить на вступление Финляндии и Швеции в НАТО "военными шагами" Фото: Россия угрожает "военными шагами", если Финляндия и Швеция вступят в НАТО (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия пригрозила "военными шагами" и мерами другого характера, если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Москва назвала это решение Хельсинки и Стокгольма угрозой национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министерства иностранных дел РФ.

"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в связи с этим угроз ее национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Кроме того, Москва обвинила Хельсинки в нарушении ряда международных обязательств. В заявлении российского МИД упоминается Парижский мирный договор от 1947 года и соглашение от 1992 года.

Напомним, в апреле правительства Финляндии и Швеции заявили о намерении вступить в НАТО. Ожидается, что страны подадут свои заявки в течение ближайших дней.

Отметим, президент и премьер-министр Финляндии Саули Нийнисте и Санна Марин поддержали вступление страны в НАТО.

Как сообщало РБК-Украина, после оглашения Финляндией и Швеции своих намерений Россия пригрозила странам ядерным оружием.

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