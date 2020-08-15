Россия окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси, - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, о чем договорился с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, Россия при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности Беларуси.

Об этом он заявил сегодня на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны Беларуси, передает БелТА.

По словам Лукашенко, его удивило, что Путин абсолютно посвящен в то, что происходит.

"И мы с ним (Владимиром Путиным, - ред.) договорились: при первом же нашем запросе будет оказана всесторонняя помощь по обеспечению безопасности Республики Беларусь", - заявил он.

Напомним, Россия объявила в розыск основателя телеграмм-канала NEХТА Степана Путило и экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало.

Отметим, Беларусь передала 32 задержанных боевиков "Вагнера" Российской Федерации.

Как известно, часть из них воевала на Донбассе в составе боевиков.