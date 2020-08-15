Россия объявила в розыск основателя телеграмм-канала Nexta и Цепкало

Фото: Валерий Цепкало (facebook com valerytsepkalo)

Путило объявили в розыск также на территории Беларуси

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск основателя телеграмм-канала NEХТА Степана Путило и экс-претендента на пост президента Беларуси Валерия Цепкало. Также Путило объявили в розыск на территории Беларуси.

Об этом свидетельствуют данные базы МВД РФ.

Кроме того, была информация, что в Беларуси против Цепкало открыли уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Однако, в штабе политика это опровергают.

"Разыскивается по статье уголовного кодекса", - говорится в карточке на розыск Цепкало на территории РФ.

Кроме того, МВД России объявило в розыск основателя телеграмм-канала Nexta, оперативно освещает протесты в Беларуси. Какое же правонарушение ему инкриминируют, не указано.

Напомним, Центризбирком объявил официальные результаты выборов президента, согласно которым победу с 80% голосов одержал Александр Лукашенко.

Отметим, какая сейчас ситуация в Беларуси, говорится в материале РБК-Украина.