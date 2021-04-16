Россия ограничивает судоходство в Черном море: реакция ЕС

Россия закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. В Европейском Союзе взялись за оценку ситуации.
Об этом заявил на брифинге представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Питер Стано.
ЕС имеет четкую и твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил он.
"Что касается объявления России, мы приняли это во внимание. Мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Европарламента по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обсудят этот вопрос в понедельник на заседании Совета по вопросам иностранных дел", - сказал Стано.
После обсуждения в ЕС появится четкая и твердая позиция по этому поводу, отметил спикер.
Отметим, МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря.
Напомним, США рассматривали возможность отправки военных кораблей в Черное море, но передумали.
Тем временем отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.