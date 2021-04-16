Росія обмежує судноплавство у Чорному морі: реакція ЄС

ЄС має чітку і тверду позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, зазначив він.

"Стосовно оголошення Росії, ми взяли це до уваги. Ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Європарламенту з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорюватимуть це питання у понеділок на засіданні Ради з питань закордонних справ", - сказав Стано.

Після обговорення в ЄС з'явиться чітка і рішуча позиція з цього приводу, зазначив речник.

Зазначимо, МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з діями Росії і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.