RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Росія обмежує судноплавство у Чорному морі: реакція ЄС

Автор: Анастасія Рокитна

Росія закриває частину акваторій Чорного моря у напрямку Керченської протоки. У Європейському Союзі взялися за оцінку ситуації.

Про це заявив на брифінгу речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано.

ЄС має чітку і тверду позицію підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, зазначив він.

"Стосовно оголошення Росії, ми взяли це до уваги. Ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Європарламенту з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорюватимуть це питання у понеділок на засіданні Ради з питань закордонних справ", - сказав Стано.

Після обговорення в ЄС з'явиться чітка і рішуча позиція з цього приводу, зазначив речник.

Зазначимо, МЗС України висловив рішучий протест у зв'язку з діями Росії і вимагає негайно скасувати рішення про незаконне закриття частини акваторії Чорного моря.

Нагадаємо, США розглядали можливість відправки військових кораблів у Чорне море, але передумали.

Тим часом, загін російських бойових кораблів вийшов на навчання в Чорне море. У морі екіпажі кораблів проводять одиночні і спільні залікові артилерійські стрільби по надводним і повітряним цілям.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзРосійська Федераціясудоходство
Читайте також
Квін про агресію Росії проти України: це матиме наслідки
У Кремлі сподіваються переконати Туреччину "змінити позицію" по Криму
Прогноз погоди