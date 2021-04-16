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Россия ограничивает судоходство в Черном море: реакция ЕС

Новина українською → Брюссель, Пятница 16 апреля 2021 16:10
Россия ограничивает судоходство в Черном море: реакция ЕС Фото: спикер по иностранным делам и политике безопасности Еврокомиссии Петер Стано (twitter.com/ExtSpoxEU)
Автор: Анастасия Рокитна

Россия закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива. В Европейском Союзе взялись за оценку ситуации.

Об этом заявил на брифинге представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Питер Стано.

ЕС имеет четкую и твердую позицию в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил он.

"Что касается объявления России, мы приняли это во внимание. Мы анализируем ситуацию. Министры иностранных дел и верховный представитель Европарламента по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель обсудят этот вопрос в понедельник на заседании Совета по вопросам иностранных дел", - сказал Стано.

После обсуждения в ЕС появится четкая и твердая позиция по этому поводу, отметил спикер.

Отметим, МИД Украины выразил решительный протест в связи с действиями России и требует немедленно отменить решение о незаконном закрытии части акватории Черного моря.

Напомним, США рассматривали возможность отправки военных кораблей в Черное море, но передумали.

Тем временем отряд российских боевых кораблей вышел на учения в Черное море. В море экипажи кораблей проводят одиночные и совместные зачетные артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям.

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