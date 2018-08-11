Россия ограничит поставки нефти в Беларусь, - Reuters

Ограничения на объем поставок нефти будут введены с 1 сентября

Российская Федерация (РФ) намерена ограничить поставки нефтепродуктов в Беларусь для уменьшения реэкспорта. Об этом сообщает Reuters.

В год РФ поставляет около 18 млн тонн сырой нефти двум белорусским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) для внутренних нужд. Эти поставки не подлежат экспортным пошлинам, поскольку между Россией и Беларусью существует общая таможенная зона.

По данным издания, Беларусь в последние годы также увеличила импорт нефтепродуктов из России, которые не облагаются пошлиной, и в то же время увеличила реэкспорт нефтепродуктов в европейские страны, такие как Польша и Германия.

Отмечается, что сейчас РФ пытается эффективно сократить реэкспорт своих нефтепродуктов через Беларусь, установив ограничения на объем их поставок с 1 сентября этого года.

В белорусской компании "Белнефтхим" заявили, что Россия дополнительно попросила Беларусь компенсировать бюджетные потери за прошлые поставки нефтепродуктов, но конкретных цифр компания не назвала.

"Министерства финансов России и Беларуси отказались комментировать данную ситуацию. Но источники в российском правительстве подтвердили данный шаг, заявив, что обсуждение еще продолжается, чтобы определить объем поставок после начала ограничения", - подчеркивают в издании.

Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. Лукашенко считает, что Россия ведет себя "по-варварски" по отношению к Беларуси. В частности, Россия не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).