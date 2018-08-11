Росія обмежить поставки нафти до Білорусі, - Reuters

Обмеження на об’єм поставок нафти будуть введені з 1 вересня

Російська Федерація (РФ) має намір обмежити поставки нафтопродуктів до Білорусі для зменшення реекспорту. Про це повідомляє Reuters.

РФ поставляє близько 18 млн тон сирої нафти на рік двом білоруським нафтопереробним заводам (НПЗ) для внутрішніх потреб. Ці поставки не підлягають експортним митам, оскільки між Росією та Білоруссю існує спільна митна зона.

За даними видання, Білорусь в останні роки також збільшила імпорт нафтопродуктів з Росії, що не обкладаються митом, і в той же час збільшила реекспорт нафтопродуктів до європейських країн, таких як Польща та Німеччина.

Зазначається, що зараз РФ намагається ефективно скоротити реекспорт своїх нафтопродуктів через Білорусь, встановивши обмеження на об’єм їх поставок з 1 вересня цього року.

В білоруській компанії "Белнефтхим" заявили, що Росія додатково попросила Білорусь компенсувати бюджетні втрати за минулі поставки нафтопродуктів, але конкретних цифр компанія не назвала.

"Міністерства фінансів Росії та Білорусі відмовилися коментувати дану ситуацію. Але джерела в російському уряді підтвердили даний крок, заявивши, що обговорення ще триває, щоб визначити об’єм поставок після початку обмеження", - підкреслюють в виданні.

Нагадаємо, раніше президент Білорусі Александр Лукашенко звинуватив Росію в недобросовісній конкуренції. Лукашенко вважає, що Росія веде себе "по-варварськи" по відношенню до Білорусі. Зокрема, Росія не виконує зобов'язання у рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).