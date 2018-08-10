Лукашенко обвинувачує РФ у "варварській поведінці" по відношенню до Білорусі

Президент Білорусі звинуватив РФ у недобросовісній конкуренції

Глава Білорусі Александр Лукашенко обвинувачує Російську Федерацію в недобросовісній конкуренції, передає агентство "Белта".

Лукашенко вважає, що Росія веде себе "по-варварськи" по відношенню до Білорусі. Зокрема, Росія не виконує зобов'язання у рамках Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

"У нас зараз важкий період - росіяни ведуть себе по-варварськи по відношенню до нас, публічно про це говорю. Вони (росіяни, - ред.) від нас вимагають чогось, ніби ми васали у них, а в рамках ЄАЕС, куди вони нас запросили, вони виконувати свої зобов'язання не хочуть", - заявив президент Білорусі і додав, що Росія створює неконкурентну ситуацію.

Він підкреслив, що Москва дорікає Вашингтону і західним країнам у створенні "неконкурентної переваги", хоча при цьому сама створює такі умови для його країни.

"Це ще тема нашої розмови з президентом Росії. Але ми повинні працювати в тих умовах, в яких сьогодні існуємо... Ми затиснуті з Заходу різними "класами-лексіонами" і т.д., і ми затиснуті, на жаль, зі Сходу нашим старшим братом, який поводить себе в конкуренції недобросовісно", - заявив Лукашенко.

Відзначимо, раніше агентство Reuters повідомляло, що з жовтня РФ призупинить безмитні поставки нафтопродуктів і зрідженого газу в Білорусь. Зазначалося, що РФ ініціювала припинення такої практики, мотивуючи це втратами російського бюджету в умовах зростаючого обсягу їх вивезення.

Також, за даними агентства, РФ відмовилася від надання Білорусі держкредиту на суму до 1 млрд доларів. Також російська влада заблокувала перерахування білоруській стороні двох кредитів з Євразійського фонду стабілізації і розвитку (ЕФСР).

Нагадаємо, як писало РБК-Україна раніше, Лукашенко заявив, що великі російські компанії поставляють санкційні товари через територію країни. Згідно з інформацією спецслужб, найчастіше процесами з ввезення санкційних товарів "заправляють" великі компанії РФ і "ділки з важкими погонами".

Відзначимо, у січні в "Россільгоспнагляді" заявили, що Білорусь може завозити в РФ український сир під виглядом продукції з Македонії, Китаю та Ірану.