Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Эстонии

Российское внешнеполитическое ведомство пошло на такой шаг в качестве протеста из-за высылки российского дипломата из Таллина.

"Посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД России. Ему заявлен решительный протест и вручена нота, в которой указано, что на основе принципа взаимности persona non grata объявляется сотрудник эстонской дипмиссии в Москве, которому предписывается в недельный срок покинуть территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В МИД России предложили Эстонии "остановиться, не усложнять еще больше и без того обостренную ими до предела ситуацию".

"В противном случае последует новый решительный ответ со стороны МИД России. При этом вся ответственность за ухудшение двусторонних отношений ляжет полностью на эстонскую сторону", - говорится в сообщении.