Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства Естонії

Російське зовнішньополітичне відомство пішло на такий крок як протест через висилку російського дипломата з Талліна.

"Посол Естонії в Росії Маргус Лайдре був викликаний в МЗС Росії. Йому заявлений рішучий протест і вручена нота, в якій зазначено, що на основі принципу взаємності persona non grata оголошується співробітник естонської дипмісії в Москві, якому пропонується в тижневий термін покинути територію Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

У МЗС Росії запропонували Естонії "зупинитися, не ускладнювати ще більше і без того загострену ними до межі ситуацію".

"В іншому випадку піде нова рішуча відповідь з боку МЗС Росії. При цьому вся відповідальність за погіршення двосторонніх відносин ляже повністю на естонську сторону", - йдеться в повідомленні.