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Беларусь не позволила реализовать у себя украинский сценарий, - Макей

Минск, Среда 02 сентября 2020 12:28
Беларусь не позволила реализовать у себя украинский сценарий, - Макей
Фото: Владимир Макей (flickr.com/dgcomsoc)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что власти страны не позволили реализовать украинский сценарий "цветной революции" извне. По его словам, на сегодня "уровень накала в стране уже значительно ниже".

Об этом он заявил на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает "Интерфакс-Запад".

Он поблагодарил Россию "за выдержанную, грамотную, четкую реакцию на события, которые разворачивались и разворачиваются в Беларуси".

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее, хочу сказать, что мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне", - сказал Макей.

Напомним, в МИД Украины назвали несравнимыми нынешнюю ситуацию в Беларуси с Революцией Достоинства.

Ранее белорусская оппозиция заявила о нежелании повторения украинского сценарий в Беларуси.

Также сообщалось, что Евросоюз не намерен превращать Беларусь во вторую Украину.

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