Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире

Россия обогнала Иран и КНДР и таким образом стала самой подсанкционной страной в мире. Против РФ введено более 5530 мировых санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
С 22 февраля США и союзники наложили на Россию 2778 новых санкций. При этом большинство из них введено против физлиц - 2427. Что же касается юридических лиц (компании и госучреждения), то против них ввели 343 санкции.
Интересно, что больше всего санкций против России ввела Швейцария - 568.
Соучредитель глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum.ai Питер Пятецкий заявил, что менее чем через две недели Россия превратилась из части мировой экономики в крупнейшего финансового изгнанника.
На втором месте после России по количеству наложенных санкций идет Иран - 3616. В основном эти санкции связаны с ядерной программой страны и поддержкой терроризма.
Напомним, одна из крупнейших криптобирж мира Coinbase блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций, которые наложены на российский финансовый сектор правительствами разных стран.
Мы также писали о том, что США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе.
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