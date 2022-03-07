США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе, - Reuters
В США могут пойти на запрет импорта российской нефти и без союзников в Европе.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на свои источники.
Ожидается, что вопрос поднимут на переговорах Джо Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поскольку его администрация продолжает добиваться их поддержки в отношении запрета на импорт.
Белый дом также ведет переговоры с лидерами Конгресса, которые работают над ускоренным принятием закона о запрете российского импорта, что вынуждает администрацию работать в ускоренном режиме.
Высокопоставленный американский чиновник сообщил Reuters, что окончательное решение еще не принято, но "скорее всего, это будут только США, если это произойдет".
Отметим, что 7 марта была запланирована видеоконференция между Байденом, Макроном, Шольцем и Джонсоном по ситуации в Украине.
В то же время ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки энергоносителей из России намерено были выведены из-под санкций. Поскольку пока нет других способов обеспечить энергобезопасность Европы.
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