США могут запретить импорт российской нефти без союзников в Европе, - Reuters

В США могут пойти на запрет импорта российской нефти и без союзников в Европе.

Об этом пишет Reuters , ссылаясь на свои источники.

Ожидается, что вопрос поднимут на переговорах Джо Байдена с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, поскольку его администрация продолжает добиваться их поддержки в отношении запрета на импорт.

Белый дом также ведет переговоры с лидерами Конгресса, которые работают над ускоренным принятием закона о запрете российского импорта, что вынуждает администрацию работать в ускоренном режиме.