ru ua
Вт, 08 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Одна из крупнейших криптобирж мира блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций

Новина українською →
Вторник 08 марта 2022 00:48
Одна из крупнейших криптобирж мира блокирует более 25 тысяч кошельков россиян из-за санкций Фото: Криптобиржа Сoinbase блокирует более 25 тысяч кошельков граждан России из-за санкций (coinbase.com)
Автор: Артур Родивилов

Американская криптобиржа Coinbase сообщила, что обязуется соблюдать санкции, наложенные на российский финансовый сектор правительствами разных стран. Компания уже приступила к блокированию примерно 25 тысяч российских адресов,

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Coinbase.

Они теперь "причастны к незаконной деятельности".

"За последние несколько недель правительства всего мира ввели ряд санкций в отношении отдельных лиц и территорий в ответ на вторжение России в Украину. Санкции играют жизненно важную роль в обеспечении национальной безопасности и сдерживании незаконной агрессии, и Coinbase полностью поддерживает эти усилия государственных органов", - говорится в сообщении.

Сoinbase с ежедневным оборотом в 7,5 млрд долларов занимает второе место в мире по среднему объему торгов.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что карты Visa и Mastercard из РФ перестанут работать в других странах.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
В Генштабе рассказали, как прошли двенадцатые сутки войны
DAILY
Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Позиционная война. Что стоит за переговорами Украины и России и чего от них ждать