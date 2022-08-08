Россия ночью обстреляла Харьковскую область, есть погибшие: в ОВА раскрыли подробности

Российские военные в течение минувших суток и этой ночью жестоко обстреливали Харьковскую область. Есть раненые и погибшие среди гражданских.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Обстрел Харьковской области 7-8 августа:
"В течение суток Чугуевщина также подвергалась обстрелам. Горели крыши частных домов, пристройки и хозяйственные постройки мирных жителей", - пишет Синегубов.
"В Харьковском районе из-за обстрелов оккупантов горели дачные дома кооператива, хозяйственные постройки. В результате обстрелов в Черкасских Тишках, к сожалению, погибла 62-летняя женщина. Еще 2 человека госпитализированы: 84-летняя женщина и 62-летний мужчина", - добавляет Синегубов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что вчера вечером в Харькове раздались взрывы. Взрывы прогремели после объявления воздушной тревоги.
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