Серия взрывов в Харькове: оккупанты обстреляли Киевский район
Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
В Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты обстреляли Киевский район.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова.
По меньшей мере было семь взрывов.
"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что не будет", - написал Терехов.
Напомним, что ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.
Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.
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