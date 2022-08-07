ua ru
Пн, 08 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Серия взрывов в Харькове: оккупанты обстреляли Киевский район

Новина українською →
Харьков, Воскресенье 07 августа 2022 23:13
Серия взрывов в Харькове: оккупанты обстреляли Киевский район Фото: в Харькове прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Харькове прогремела серия взрывов. Российские оккупанты обстреляли Киевский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова.

По меньшей мере было семь взрывов.

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что не будет", - написал Терехов.

Напомним, что ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.

Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков
NEWS
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
Зеленский: новые "референдумы" закроют для РФ возможность переговоров
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз