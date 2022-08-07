Серия взрывов в Харькове: оккупанты обстреляли Киевский район

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Игоря Терехова .

По меньшей мере было семь взрывов.

"Пока точно известно об обстреле Киевского района. Предварительно прилет по инфраструктурному объекту. Информации о пострадавших нет, надеюсь, что не будет", - написал Терехов.

Напомним, что ночью Харьков дважды обстреливали ракетами.

Также, харьковские правоохранители назвали количество погибших гражданских от обстрелов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.