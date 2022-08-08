Росія вночі обстріляла Харківську область, є загиблі: в ОВА розкрили подробиці

Російські військові протягом минулої доби та цієї ночі жорстоко обстрілювали Харківську область. Є поранені та загиблі серед цивільних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
Обстріл Харківської області 7-8 серпня:
"Протягом доби Чугуївщина також зазнавала обстрілів. Горіли дахи приватних будинків, прибудови та господарчі споруди мирних жителів", - пише Синєгубов.
"У Харківському районі через обстріли окупантів горіли дачні будинки кооперативу, господарчі споруди. Унаслідок обстрілів в Черкаських Тишках, на жаль, загинула 62-річна жінка. Ще 2 людей госпіталізовані: 84-річна жінка та 62-річний чоловік", - додає Синєгубов.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора ввечері у Харкові пролунали вибухи. Вибухи прогриміли після оголошення повітряної тривоги.
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