UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Россия никому не желает зла". Патриарх Кирилл ответил на обвинения о милитаристских призывах

Фото: патриарх Кирилл (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Глава московской церкви патриарх Кирилл ответил на обвинения касательно милитаристических призывов. Он заявил, что Россия не желает захватить или оккупировать другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Московский патриарх заверил, что "Россия никому не желает зла". При этом он заявил, что РФ должна объединить все усилия, что "никто не посмел посягнуть на священные рубежи отечества".

"Мои слова - это не то, что хотели бы наши противники характеризовать, как очередная милитаристская речь патриарха, глупости все это", - заявил глава российской церкви.

Стоит отметить, что патриарх Кирилл поддерживает российскую агрессию в Украине.

При этом недавно во время службы он заговорил о мировой войне, призвав молиться за то, чтобы ее не произошло.

Мы также сообщали, что Евросоюз готовится ввести санкции против патриарха Кирилла.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Патриарх КириллРоссийская Федерация