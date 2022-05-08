"Россия никому не желает зла". Патриарх Кирилл ответил на обвинения о милитаристских призывах

Глава московской церкви патриарх Кирилл ответил на обвинения касательно милитаристических призывов. Он заявил, что Россия не желает захватить или оккупировать другие страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Московский патриарх заверил, что "Россия никому не желает зла". При этом он заявил, что РФ должна объединить все усилия, что "никто не посмел посягнуть на священные рубежи отечества". "Мои слова - это не то, что хотели бы наши противники характеризовать, как очередная милитаристская речь патриарха, глупости все это", - заявил глава российской церкви.