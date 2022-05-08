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"Росія нікому не бажає зла". Патріарх Кирило відповів на звинувачення про мілітаристські заклики

Фото: патріарх Кирило (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Глава московської церкви патріарх Кирило відповів на звинувачення щодо мілітаристичних закликів. Він заявив, що Росія не бажає захопити або окупувати інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Московський патріарх запевнив, що "Росія нікому не бажає зла". При цьому він заявив, що РФ повинна об'єднати всі зусилля, що "ніхто не посмів зазіхнути на священні рубежі вітчизни".

"Мої слова - це не те, що хотіли б наші противники характеризувати, як чергова мілітаристська промова патріарха, дурниці все це", - заявив глава російської церкви.

Варто зазначити, що патріарх Кирило підтримує російську агресію в Україні.

При цьому нещодавно під час служби він заговорив про світову війну, закликавши молитися за те, щоб її не сталося.

Ми також повідомляли, що Євросоюз готується ввести санкції проти патріарха Кирила.

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Патриарх КириллРосійська Федерація