Россия и Нидерланды ведут секретные переговоры по MH17

Россия и Нидерланды ведут конфиденциальные переговоры по поводу расследования сбитого малазийского Боинга 777 рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, сообщают российские СМИ.

Он заявил, что такие консультации идут, однако была договоренность, "что они будут носить конфиденциальный характер".

Отметим, что рейс MH17, который вылетел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит возле Тореза Донецкой области, примерно в 40 километрах от российской границы 17 июля 2014 года. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, в том числе 192 гражданина Нидерландов.

В июне 2019 года Международная следственная комиссия (JIT) в Нидерландах назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17.

Отметим, сотрудники Службы безопасности Украины задержали еще одного причастного к катастрофе рейса MH17 в 2014 году на Донбассе. Правоохранители задержали боевика, который перевозил российскую зенитно-ракетную установку БУК-М, из которой стреляли по самолету.

Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием.