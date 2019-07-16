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ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17

Новости » Политика    16.07.2019 - 16:16
ЕС призвал Россию признать ответственность за катастрофу MH17
Фото: катастрофа боинга MH17 (flickr.com/osce_smmu)

Завтра, 17 июля, 5-годовщина катастрофы рейса MH17 на Донбассе

Европейский союз призвал Российскую Федерацию признать свою ответственность за катастрофу малазийского рейса MH17 и начать сотрудничество со следствием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Совета Европы.

В своем заявлении, Европейский союз в очередной раз настаивает на своей полной поддержке усилий по установлению правды, справедливости и ответственности за падение малазийского самолета на Донбассе в 2014 году.

"В этот день, пятую годовщину трагического падения рейса MH17, в результате которого погибли 298 невинных людей, наши сердца с теми, кто потерял своих близких, и мы продолжаем делиться их горем", - говорится в заявлении.

Кроме того, в Совете Европы призвали Россию признать ответственность за катастрофу рейса MH17 и начать сотрудничать с международным следствием. Также в ЕС поддержали возбуждении уголовных дел против четырех подозреваемых в причастности к катастрофе.

"ЕС призывает Россию взять на себя ответственность и полностью сотрудничать с проводимым расследованием. ЕС выражает свою полную уверенность в независимости и профессионализме правовых процедур, которые еще впереди", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал Россию обеспечить суд над обвиняемыми в деле о сбитии малазийского самолета MH17 на Донбассе. Помпео также выразил соболезнования семьям и друзьям жертв и призвал к справедливости.

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Новости Украины МН17катастрофаЕвросоюзРоссийская Федерация
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