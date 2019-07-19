Росія та Нідерланди проводять секретні переговори щодо MH17

Росія та Нідерланди ведуть конфіденційні переговори з приводу розслідування збитого малазійського Боїнга 777 рейсу MH17 у небі над Донбасом в липні 2014 року. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Олександр Грушко, повідомляють російські ЗМІ.

Він заявив, що такі консультації тривають, однак була домовленість, "що вони будуть носити конфіденційний характер".

Зазначимо, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. У результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 192 громадянина Нідерландів.

У червні 2019 року Міжнародна слідча комісія (JIT) в Нідерландах назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17.

Зазначимо, співробітники Служби безпеки України затримали ще одного причетного до катастрофи рейсу MH17 в 2014 році на Донбасі. Правоохоронці затримали бойовика, який перевозив російську зенітно-ракетну установку БУК-М, з якої стріляли по літаку.

Європейський союз закликав Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу малазійського рейсу MH17 і розпочати співпрацю зі слідством.