UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия, несмотря на заявление об отводе войск, перебросила новое вооружение в Крым, - ОБСЕ

Автор: РБК-Украина

Российская Федерация начала перебрасывать тяжелую военную технику на территорию оккупированного Крыма. Также Россия активно призывает к своей армии тысячи жителей полуострова.

Об этом заявила исполняющий обязанности заместителя главы миссии Соединенных Штатов при ОБСЕ Элизабет Розенсток-Силлери.

В частости, Россия перебрасывает в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику, среди прочего оборудования и техники.

"Розенсток-Силлери.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не фиксирует уменьшение российских войск возле украинской границы.

При этом президент считает, что сейчас никто, в том числе и РФ, не готовы пойти на полномасштабное обострение ситуации. Зеленский отметил, что если это произойдет, может начаться мировая война.

Также РБК-Украина писало, что глава СБУ Иван Баканов заявил о пяти направлениях, на которых РФ развернула свои войска. При этом он отметил, что в этом контексте не стоит забывать о Беларуси, которая является союзником РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ОБСЕРоссийская ФедерацияКрым