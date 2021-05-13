Россия, несмотря на заявление об отводе войск, перебросила новое вооружение в Крым, - ОБСЕ

Российская Федерация начала перебрасывать тяжелую военную технику на территорию оккупированного Крыма. Также Россия активно призывает к своей армии тысячи жителей полуострова.

В частости, Россия перебрасывает в Крым элементы десантно-штурмовой авиации, а также танки Т-72Б3, 120-мм минометы, гаубицы и бронетехнику, среди прочего оборудования и техники.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не фиксирует уменьшение российских войск возле украинской границы.

При этом президент считает, что сейчас никто, в том числе и РФ, не готовы пойти на полномасштабное обострение ситуации. Зеленский отметил, что если это произойдет, может начаться мировая война.

Также РБК-Украина писало, что глава СБУ Иван Баканов заявил о пяти направлениях, на которых РФ развернула свои войска. При этом он отметил, что в этом контексте не стоит забывать о Беларуси, которая является союзником РФ.