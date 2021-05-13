Росія, попри на заяву про відведення військ, перекинула нове озброєння в Крим, - ОБСЄ

Російська Федерація почала перекидати важку військову техніку на територію окупованого Криму. Також Росія активно закликає до своєї армії тисячі жителів півострова.

Зокрема, Росія перекидає в Крим елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці і бронетехніку, серед іншого обладнання і техніки.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не фіксує зменшення російських військ біля українського кордону.

При цьому президент вважає, що зараз ніхто, в тому числі і РФ, не готові піти на повномасштабне загострення ситуації. Зеленський зазначив, що якщо це станеться, може початися світова війна.

Також РБК-Україна писало, що глава СБУ Іван Баканов заявив про п'ять напрямків, на яких РФ розгорнула свої війська. При цьому він зазначив, що в цьому контексті не варто забувати про Білорусь, яка є союзником РФ.