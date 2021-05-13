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Росія, попри на заяву про відведення військ, перекинула нове озброєння в Крим, - ОБСЄ

Автор: РБК-Україна

Російська Федерація почала перекидати важку військову техніку на територію окупованого Криму. Також Росія активно закликає до своєї армії тисячі жителів півострова.

Про це заявила виконуючий обов'язки заступника глави місії Сполучених Штатів при ОБСЄ Елізабет Розенсток-Сіллері.

Зокрема, Росія перекидає в Крим елементи десантно-штурмової авіації, а також танки Т-72Б3, 120-мм міномети, гаубиці і бронетехніку, серед іншого обладнання і техніки.

"Розенсток-Сіллері.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не фіксує зменшення російських військ біля українського кордону.

При цьому президент вважає, що зараз ніхто, в тому числі і РФ, не готові піти на повномасштабне загострення ситуації. Зеленський зазначив, що якщо це станеться, може початися світова війна.

Також РБК-Україна писало, що глава СБУ Іван Баканов заявив про п'ять напрямків, на яких РФ розгорнула свої війська. При цьому він зазначив, що в цьому контексті не варто забувати про Білорусь, яка є союзником РФ.

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