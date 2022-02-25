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Россия нанесла ракетный удар по военным подразделениям в Кропивницком

Автор: Каролина Гайдук

Российские оккупанты продолжают атаки в разных городах Украины, на этот раз страна-агрессор нанесла ракетный удар по военным подразделениям в Кропивницком. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылась на пресс-службу Генерального штаба ВСУ сегодня, 25 февраля.

"Сегодня ночью силы обороны продолжили сопротивление значительным наступательным группировкам российских оккупантов.Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий", - сообщили в Генштабе.

Отметим, что российские оккупатнты захватили два автомобиля ВСУ и двигаются к центру города. За ними едет колонна российской техники.

Напомним, что десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Димер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. ВСУ остановили силы врага на рубеже реки Тетеров, мост через реку разрушен.

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