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Росія завдала ракетного удару по військових підрозділах у Кропивницькому

Автор: Кароліна Гайдук

Російські окупанти продовжують атаки в різних містах України, цього разу країна-агресор завдала ракетного удару по військових підрозділах у Кропивницькому. Про жертви та постраждалих поки не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Генерального штабу ЗСУ сьогодні, 25 лютого.

"Сьогодні вночі сили оборони продовжили опір значним наступальним угрупованням російських окупантів. Противник завдав повітряного удару по підрозділах у районі міста Кропивницький", - повідомили у Генштабі.

Зазначимо, що російські окупатти захопили два автомобілі ЗСУ і рухаються до центру міста. За ними їде колона російської техніки.

Нагадаємо, що десантно-штурмові війська ЗСУ ведуть бойові дії в районах населених пунктів Дімер та Іванків, куди просунулась велика кількість броньованої техніки супротивника. ЗСУ зупинили сили ворога на рубежі річки Тетерів, міст через річку зруйновано.

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