Россия нанесла ракетные удары по электростанции в Мерефе со стороны Белгорода

"Здесь расположена солнечная электростанция по производству солнечной электроэнергии для Украины. Сегодня ночью было два прилета, ракеты "Искандер" со стороны Белгорода. Полностью мирный объект. Никаких военной инфраструктуры здесь нет. Просто солнечная электростанция", - рассказал Рончаковский.

Он также отметил, что станция, которую построили на бывшей свалке в кредит, полностью вышла из строя.

По словам Рончаковского, от станции остались какие-то панели и трансформаторы, но в основном все уничтожено. На восстановление станции потребуется большая сумма денег.

"Станцию строили в кредит. Раньше здесь была городская свалка. Мы выкупили ее и собственными силами очистили территорию от мусора, от грязи. Она у нас полтора года проработала. Не успели ничего заработать, все уничтожено", - сказал Рончаковский.

Он считает, что Россия целенаправленно уничтожает инфраструктуру Украины и ее население.