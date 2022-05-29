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Росія завдала ракетних ударів по електростанції в Мерефі з боку Бєлгорода

Фото: окупанти випустили дві ракети по електростанції в місті Мерефа (скріншот з відео)
Автор: Роман Мирончук

Вночі 28 травня російські військові випустили дві ракети по електропідстанції з сонячними батареями в місті Мерефа, яке знаходиться під Харковом. На місці ударів утворилися воронки в 6 метрів в глибину і 11 метрів діаметром.

Про це розповів керуючий електростанції Володимир Рончаковський "Суспільному", повідомляє РБК-Україна.

"Тут розташована сонячна електростанція з виробництва сонячної електроенергії для України. Сьогодні вночі було два прильоти, ракети "Іскандер" з боку Бєлгорода. Повністю мирний об'єкт. Ніяких військової інфраструктури тут немає. Просто сонячна електростанція", - розповів Рончаковський.

Він також зазначив, що станція, яку побудували на колишньому звалищі в кредит, повністю вийшла з ладу.

За словами Рончаковського, від станції залишилися якісь панелі і трансформатори, але в основному все знищено. На відновлення станції буде потрібно велика сума грошей.

"Станцію будували в кредит. Раніше тут було міське звалище. Ми викупили її і власними силами очистили територію від сміття, від бруду. Вона у нас півтора року пропрацювала. Не встигли нічого заробити, все знищено", - сказав Рончаковський.

Він вважає, що Росія цілеспрямовано знищує інфраструктуру України та її населення.

Нагадаємо, за добу російські окупанти поранили шістьох жителів Харківської області.

Ми також писали про те, що у Мерефі внаслідок ворожих обстрілів постраждала школа. У навчальному будинку сталася пожежа.

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