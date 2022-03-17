В Харьковской области оккупанты ударили по школе в Мерефе
В Мерефе Харьковской области в результате вражеского обстрела ночью 17 марта пострадала школа, и в здании произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики.
Российские войска нанесли удар зданию школы, а также обстреляли центр города. Жители Мерефы пишут в сети, что перед пожаром в школе слышали взрыв. После в здание произошло возгорание.
Информация о возможных пострадавших выясняется.
В сети опубликовали кадры с последствиями ночного обстрела города Мерефа в Харьковском районе.
Видео: российские оккупанты нанесли удар по Мерефе ночью 17 марта
В школе в Мерефе после российского обстрела произошел пожар (фото: t.me/truexanewsua)
Ранее сообщалось, что в Украине с начала войны повреждено более 400 учебных заведений. Среди них полностью было уничтожено - 59.
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