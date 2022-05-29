ru ua
Вс, 29 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За сутки российские военные ранили шестерых жителей Харьковской области

Новина українською →
Воскресенье 29 мая 2022 02:21
За сутки российские военные ранили шестерых жителей Харьковской области Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Российские оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область. В результате атак врага за сутки ранения получили шесть мирных жителей области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Харьковской областной военной администрации.

В частности, травмы получили 3 жителя Изюмского района - в Балаклее и Савинцах, 2 человека - в Золочеве Богодуховского района, и 1 человек получил ранение в селе Коробочкино Чугуевского района.

Напомним, 28 мая оккупанты обстреляли город Дергачи в Харьковской области ракетами типа "Искандер". Также были обстреляны и другие населенные пункты. В поселке Слатино мужчина получил ранение.

Мы также писали о том, что российские войска 28 мая обстреляли Кривой Рог Днепропетровской области. Взрывы были слышны на окрестностях города. Позже стало известно, что оккупанты нанесли удар по территории одного из местных заводов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война России против Украины
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада