Россия нанесла новые авиаудары по Сирии, есть погибшие

Российская авиация нанесла авиаудар по городу Терманин в провинции Идлиб (Сирия). В результате удара погибли трое мирных жителей, сообщает Сирийская гражданская оборона в Twitter.

Также было опубликовано видео, на котором зафіксоано сцены после российских авиаударов по городу Терманін в Идлибе

"Есть обоснование этих военных преступлений, или они не прекратятся, прежде чем не заберут жизнь большинства гражданских?" - говорится в сообщении.

Напомним, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву из-за авианалетов на Сирию.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Хайко Маас высказался по поводу продолжающихся боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

"Мы очень боимся, что там случится гуманитарная катастрофа и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно", - сказал он.

РБК-Украина писало, что Организация Объединенных Наций выделяет 30 миллионов долларов на чрезвычайную помощь пострадавшим от боевых действий в Сирии, в частности - в провинции Идлиб.

По информации ООН, от начала поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в декабре 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии бежали около 900 тысяч человек.