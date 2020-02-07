ООН выделяет 30 млн долларов на чрезвычайную помощь Сирии

Иллюстративное фото (un.org)

Деньги в основном пойдут на создание убежищ для внутренне перемещенных лиц

Организация Объединенных Наций выделяет 30 миллионов долларов на чрезвычайную помощь пострадавшим от боевых действий в Сирии, в частности - в провинции Идлиб. Об этом сказал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок на заседании Совбеза ООН.

Деньги будут выделены из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF) для немедленного расширения масштабов жилья и другой критически важной помощи тысячам мирных жителей на северо-западе Сирии.

"Мы видели хаотичные картины в городе за городом, когда машины выстраиваются во всех направлениях, люди пытаются сбежать. Люди, которые только что переехали, не могут найти адекватного жилья. Десятки тысяч людей переполнили школы, мечети и недостроенные здания. Многие находятся в палатках в грязи, подвержены воздействию ветра, дождя и морозной погоды", - сказал Лоукок.

По данным ООН, в укрытии сейчас нуждаются 586 тыс. сирийцев. которые были вынуждены покинуть свои дома за последние два месяца.

Средства CERF, по словам Лоукока помогут обеспечить кров и другие предметы первой необходимости в суровую зиму.

Напомним, ранее Европейский союз призвал к прекращению ударов по сирийском Идлибе. В ЕС отметили, что на данный момент нет военного решения сирийского конфликта.