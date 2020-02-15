Маас заявил, что Сирии грозит гуманитарная катастрофа

Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Маас заявил, что Германия может играть более заметную роль, в том числе военную, в региональных конфликтах

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Германия может играть более заметную роль, в том числе военную, в региональных конфликтах и кризисах. Об этом он заявил в субботу, 15 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности, передает DW.

По его словам, "военные действия должны идти рука об руку с политической логикой".

Глава германского МИД высказался по поводу продолжающихся боевых действий в сирийской провинции Идлиб.

"Мы очень боимся, что там произойдет гуманитарная катастрофа и число беженцев из региона еще увеличится, что никому не нужно", - сказал он.

В кулуарах конференции Маас провел встречи с министрами иностранных дел России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу, на которых обсудил ситуацию в Сирии и Ливии.

Маас призвал РФ использовать свое влияние на сирийское правительство Башара Асада, которого поддерживает Россия, чтобы добиться прекращения боевых действий. Турецкие войска воюют в регионе на стороне повстанцев.

Напомним, Организация Объединенных Наций выделяет 30 миллионов долларов на чрезвычайную помощь пострадавшим от боевых действий в Сирии, в частности - в провинции Идлиб.