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В Бундестаге пригрозили наказать Россию за военные преступления

Новости » Политика     18.02.2020 - 10:04
В Бундестаге пригрозили наказать Россию за военные преступления
Фото: Норберт Реттген (facebook.com-NorbertRoettgen)

В Бундестаге осуждают позицию Запада, который игнорирует действия России

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Реттген призвал наложить санкции на Москву из-за авианалетов на Сирию. Об этом сообщает Bild.

Реттген осуждает позицию Запада, который игнорирует действия России. Он заявил, что на Москву надо максимально экономически и политически давить.

"Прицельные бомбардировки российской авиацией мирных жителей являются отвратительным военным преступлением", - заявил он.

От начала поддерживаемого Россией наступления сирийских правительственных войск в декабре 2019 года из охваченных боями районов на северо-западе Сирии сбежали около 900 тысяч человек, заявила ООН 17 февраля.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что война в Украине не является препятствием для улучшения отношений с Россией. Президент отметил, что долго размышлял о возможности изменить отношение к Владимиру Путину.

До этого Эммануэль Макрон настаивал, что диалог с Россией, в том числе в рамках нормандского формата, в интересах мира и безопасности в Европе.

Также он отметил, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Парижа во всех вопросах.

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