Россия намерена закрыть границу с Беларусью для иностранного транспорта

В РФ намерены изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков третьих стран

В России намерены изменить режим пересечения границы для дальнобойщиков третьих стран, въезжающих на территорию РФ из Беларуси. Об этом сообщает DW.

Сообщается, что в конце июля российские пограничники получили специальные инструкции. Документ обязывал не пропускать на территорию России водителей с любыми паспортами, кроме российских и белорусских. При этом в ночь на 1 августа пришло распоряжение новые меры не применять, их введение отложили на неопределенный срок.

Как известно, граждан Европейского союза и ЕЭС (Казахстан, Армения, Киргизия) российские пограничники на границе с Беларусью с октября 2016 года перестали впускать, поэтому они вынуждены въезжать в Россию с территории других стран.

Только водители-международники имеют право пересекать белорусско-российскую границу.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия может разместить склады с военной техникой и оружием в Беларуси на основании соглашения об обеспечении региональной группировки войск обеих стран