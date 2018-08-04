Росія має намір закрити кордон з Білоруссю для іноземного транспорту

Новини Суспільство 04.08.2018 - 18:09
Ілюстративне фото (twitter.com/charter_97)
Ілюстративне фото (twitter.com/charter_97)

У РФ мають намір змінити режим перетину кордону для далекобійників третіх країн

У Росії мають намір змінити режим перетину кордону для далекобійників третіх країн, що в'їжджають на територію РФ з Білорусі. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що в кінці липня російські прикордонники отримали спеціальні інструкції. Документ зобов'язував не пропускати на територію Росії водіїв з будь-якими паспортами, крім російських та білоруських. При цьому в ніч на 1 серпня прийшло розпорядження нові заходи не застосовувати, їх запровадження відклали на невизначений термін.

Як відомо, громадян Європейського союзу і ЄЕС (Казахстан, Вірменія, Киргизія) російські прикордонники на кордоні з Білоруссю з жовтня 2016 року перестали впускати, тому вони змушені в'їжджати в Росію з території інших країн.

Тільки водії-міжнародники мають право перетнути білорусько-російський кордон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія може розмістити склади з військовою технікою і зброєю в Білорусі на підставі угоди про забезпечення регіонального угруповання військ обох країн

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Теги:  Російська Федерація,  Білорусь,  кордон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС